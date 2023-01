வைரஸ் தீவிரமாக பரவினால்.. கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் நிச்சயம் உண்டு.. அமைச்சர் மா.சுப்பரமணியன்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: கொரோனா வைரஸ் தீவிரமாக பரவினால் மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றி தமிழகத்தில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படும் என மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. ஒமிக்ரானின் புதிய வேரியண்ட் ஆன பிஎப் 7 வகை கொரோனா பரவியிருப்பதுதான் சீனாவில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை கட்டுக்கடங்காமல் இருப்பதற்கு காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

உலகின் வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவுக்கு தற்போது சீனாவில் கொரோனா பாதிப்புகளும் உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டு வருவதாக செய்திகள் வெளியாகின்றன. ஆனால் சீனா இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக இது தொடர்பாக உண்மையான எந்த தகவலையும் அளிக்கவில்லை.

ஆசை ஆசையா போனாரே.. சீனாவில் மருத்துவம் படிக்க சென்ற.. புதுக்கோட்டை மாணவரை பலி வாங்கிய கொரோனா?

English summary

Tamil Nadu Health Minister said that if the corona virus spreads seriously, corona restrictions will be imposed in Tamil Nadu following the guidelines of the central government. Subramanian said.