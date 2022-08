மீண்டும் அதே அதிகாரி.. காலை உணவுத் திட்டம்.. சூப்பராக செயல்படுத்த இளம்பகவத் ஐஏஎஸ் நியமனம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பள்ளிகளில் காலை உணவு வழங்கும் திட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்பு அலுவலராக இளம்பகவத் ஐ.ஏ.எஸ்ஸை தமிழ்நாடு அரசு நியமித்துள்ளது.

தமிழகம் முழுவதுமுள்ள 1,545 அரசுப்பள்ளிகளில் பயிலும் 1.14 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு காலை உணவு வழங்கப்பட உள்ளது.

அரசு தொடக்கப் பள்ளிகளில் 5-ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு அனைத்து பள்ளி நாளிலும் காலை உணவு வழங்கப்படும்.

முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்பு அலுவலராக முன்பு 'இல்லம் தேடிக் கல்வி' திட்டத்தின் சிறப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்ட இளம்பகவத் ஐ.ஏ.எஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

An ordinance has been issued for the scheme of providing breakfast to government school students. Ilambhagavath IAS has been appointed as the Coordinating Officer of this project.