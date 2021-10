தாதாசாகேப் பால்கே விருது.. இளையராஜாவை இழுத்துவிட்ட வைரமுத்து

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : நண்பர் ரஜினிகாந்துக்கு தாதா சாகேப் பால்கே விருது கிடைத்தது மகிழ்ச்சி என்று கூறியுள்ள வைரமுத்து, கமல்ஹாசன், பாரதிராஜா, இளையராஜா ஆகியோரும் தாதா சாகேப் பால்கே விருதுக்கு தகுதி உடையவர்கள் என்று மத்திய அரசுக்கு வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் திரைதுறையில் வாழ்நாள் சாதனை புரிந்தோருக்கு இந்திய அரசால் தரப்படும் மிக உயரிய விருது தாதா சாகேப் பால்கே விருது. இந்த விருது 1969ம் ஆண்டு முதல் தரப்படுகிறது . முதல் விருது நடிகை தேவிகா ராணிக்கு வழங்கப்பட்டது. அதன்பிறகு ஒவ்வொரு ஆண்டும் விருது வழங்கப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் ரஜினிக்க முன்பு இதுவரை இந்த விருதினை இரண்டு பேர் தான் வாங்கி உள்ளார்கள். நடிகர் சிவாஜி கணேசனுக்கு 1996ம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது. அதன்பிறகு 2010ம் ஆண்டு ரஜினியின் குருநாதர் ஆன இயக்குனர் சிகரம் கே பாலச்சந்தருக்கு வழங்கப்பட்டது. அதன்பிறகு சரியாக 9 வருடங்கள் கழித்து 2019ம் ஆண்டு தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

திரைவானின் சூரியன் நீங்கள்! தாதா சாகேப் ரஜினிக்கு முதல்வரின் செம பாஸ்ட் வாழ்த்து!

English summary

Vairamuthu said that he was happy that his friend Rajinikanth got the Dada Saheb Phalke award and that Kamal Haasan, Bharathiraja and Ilayaraja deserved the Dada Saheb Phalke award.