அந்தமான் கடலில் ஏப்.7ல் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! 2 நாள் மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை!மழைக்கு வாய்ப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தெற்கு அந்தமான் கடல், அதனையொட்டிய வங்கக்கடலில் ஏப்ரல் 6ல் மேலடுக்கு சுழற்சி உருவாகி 24 மணிநேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மாறலாம் என்பதால் 2 நாட்களும் அந்தமான் கடல் பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதுதவிர தமிழகத்தின் சில மாவட்டங்களுக்கு மழை வாய்ப்புள்ளதாகவும் அந்த மையம் கூறியுள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக வெயில் வாட்டி வதைக்கிறது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையையொட்டிய மாவட்டங்களில் கூட மதிய வெயில் மண்டையை பிளந்தது.

இதனால் தமிழகம் முழுவதும் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர். அக்னி நட்சத்திரமே இன்னும் வரவில்லை. அதற்குள் இப்படியா சூரியன் சுட்டெரிப்பது என எரிச்சலடைகின்றனர்.

சுள்ளென்று அடிக்கும் வெயிலுக்கு இதமாக ஜில் மழை - சென்னை வானிலையின் கூல் அறிவிப்பு

English summary

The Meteorological Department has warned fishermen on april 6 and 7 do not go to Andaman sea area Because of low air pressure.