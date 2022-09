”சில மாநிலங்களில் 3ம் மொழியாக தமிழ்.. இந்திய நாகரீக வளர்ச்சியின் அடையாளம்” ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள பள்ளிகளிலும் 3ம் மொழியாக தமிழை அறிமுகம் செய்ய ஆர்வமாக இருப்பதாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தரமணியில் உள்ள செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது அந்த நிறுவனத்தில் உள்ள தமிழறிஞர்கள், ஆய்வாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுடன் ஆளுநர் கலந்துரையாடினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து நிறுவனத்தின் இயக்குநரும், பேராசிரியருமான பி.சந்திரசேகரன், செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தில் மேற்கொண்டு வரும் பணிகள், எதிர்கால திட்டங்கள் குறித்து காணொலி காட்சி வாயிலாக ஆளுநருக்கு விளக்கினார்.

English summary

Governor RN Ravi has said that he is keen to introduce Tamil as a third language in schools in various states of the country.