வெதர் அப்டேட்! 9 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. அடுத்த 2 மணி நேரத்தில் பரவலான மழைக்கு வாய்ப்பு

சென்னை: காஞ்சி, திருவாரூர், நாமக்கல் உட்பட வட, டெல்டா மற்றும் உள் தமிழகம் என 9 மாவட்டங்களில் அடுத்த 2 மணி நேரத்திற்கு மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டை பொருத்த அளவில் வடகிழக்கு பருவமழை காலம் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 1ம் தேதி தொடங்கியது. இதற்கிடையில் மாண்டஸ் புயல் பரவலான மழையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அக்டோபர் 1 தொடங்கி டிசம்பர் 12ம் தேதியான நேற்று வரை தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் சுமார் 40 செ.மீ அளவுக்கு மழை பொழிந்துள்ளது.

தொடரும் மழை.. 5 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிப்பு! எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா?

According to the Meteorological Department, there is a possibility of rain in the next 2 hours in 9 districts of North, Delta and Inner Tamil Nadu including Kanchi, Tiruvarur, Namakkal.