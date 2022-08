"டேட்டா இழப்பு".. கடைசி நேரத்தில் குழப்பம்.. எஸ்எஸ்எல்வி அனுப்பிய சாட்டிலைட்டுகளுக்கு என்ன ஆனது?

Chennai

சென்னை: இஸ்ரோவின் எஸ்எஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் ஏவப்பட்ட 2 செயற்கைகோள்கள் வெற்றிகரமாக நிலை நிறுத்தப்பட்டதா என்று விரைவில் அறிவிக்கப்படும் இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது. இதன் டேட்டாவை பெறுவதில் சில சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.

இஸ்ரோ மூலமாக இன்று எஸ்எஸ்எல்வி ராக்கெட் ஸ்ரீஹரிக்கோட்டாவில் இருந்து விண்ணில் ஏவப்பட்டது. எஸ்எஸ்எல்வி என்பது பிஎஸ்எல்வி, ஜிஎஸ்எல்வி ஆகிவற்றின் சிறிய ரக ராக்கெட் ஆகும். இதன் பெயரே எஸ்எஸ்எல்வி அதாவது சாட்டிலைட்டுகளை ஏவும் சிறிய அளவிலான ராக்கெட்.

SSLV-D1/EOS-02 ராக்கெட்தான் இன்று விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இதற்கான கவுண்டவுன் இன்று அதிகாலை 2.26 மணிக்கு தொடங்கியது. முதல் முறையாக SSLV மூலம் இஸ்ரோ சாட்டிலைட்டை விண்ணிற்கு அனுப்பி உள்ளது.

புதிய சரித்திரம் படைத்த இஸ்ரோ.. முதல்முறையாக விண்ணில் பாய்ந்தது எஸ்எஸ்எல்வி ராக்கெட்!

In the SSLV-D1 terminal phase of the mission, some data loss is occurring. The final outcome of the mission with about the stable orbit is yet to be confirmed: ISRO chairman S. Somanath.