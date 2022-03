நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் தலைவர் பதவிகளை அள்ளிய சுயேட்சைகள்...எப்படி தெரியுமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: உள்ளூர் செல்வாக்கு, பண பலம், அரசியல் பலம், ஆள் பலம் இருந்தால் மட்டுமே உள்ளாட்சித் தேர்தலில் ஜெயிக்க முடியும் என்பது எழுதப்படாத விதியாக உள்ளது. அதையும் மீறி சொந்த செல்வாக்கில் வெற்றி பெற்று நகராட்சி பேரூராட்சி தலைவர்கள் பதவியை தட்டிப்பறித்துள்ளனர் சுயேட்சைகள்.

தைப்பொங்கல் ஜல்லிக்கட்டை விட படு சுவாரஸ்யமாக நடந்து முடிந்துள்ளது நகர்புற உள்ளாட்சி மறைமுகத் தேர்தல். அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்ட வேட்பாளர்களை எதிர்த்து சொந்த கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களே போட்டியாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய படு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தேர்தலை நடத்த அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க, நடத்தியே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி மறைமுகத் தேர்தலை நடத்தி வெற்றி பெற்றுள்ளனர் போட்டி வேட்பாளர்கள் பலர். திமுகவில் நடந்த கூத்து ஒரு பக்கம் இருக்க சில நகராட்சிகளில் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் தலைவர் ஆக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

English summary

Independent candidate win town panchayat election: (நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் மறைமுகத்தேர்தல்) It is an unwritten rule that one can win local elections only if there is local influence, monetary power, political strength and manpower. Beyond that, the Independents have snatched the post of mayor by winning their own influence.