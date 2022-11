மார்பக புற்று நோய் வராமல் தடுக்கலாம்..இதை செய்தால் தப்பிக்கலாம்..விழிப்புணர்வு ரொம்ப அவசியம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை:

இந்தியா டர்ன்ஸ் பிங்க் நிறுவனமும் தமிழ் செய்தி வாசிப்பாளர்கள் சங்கமும் இணைந்து சென்னை விமான நிலையத்தில் மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு பேரணி மற்றும் கருத்தரங்கத்தை நடத்தினர். இந்த நிகழ்வில் மேற்குறிப்பேற்றவர்களும் தமிழ் செய்தி வாசிப்பாளர் சங்க நிர்வாகிகளும் பெரும் திரளாக கலந்து கொண்டு புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர்.

இந்திய பெண்கள் மத்தியில் அதிகம் பாதிக்கும் புற்றுநோயாக மார்பகப் புற்றுநோய் இருக்கிறது. உலக மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதம், ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் மாதம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

இந்தியாவில் மார்பக புற்றுநோய் தற்போது அதிக அளவில் பரவி வருகிறது. 32.8 சதவீத பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது. இதில் இறப்பு விகிதம் 64% ஆக உள்ளது. வருமுன் காப்பதே இதற்கான தீர்வாகும். இக்கொடிய நோயின் அறிகுறிகள், காரணிகளைத் தொடக்க நிலையிலேயே கண்டறிந்தால் எளிய முறையில் குணப்படுத்த முடியும்.

English summary

Tamil news readers association in Join hand with India Turns Pink Breast Cancer Awareness. India Turns Pink and Airports Authority of India, Kalyanmayee jointly organised PINKTOBER2022 breast Cancer Awareness Programs. In that we join hands with Tamil News Readers Association conduct Pink Ramp Walk for a Cause