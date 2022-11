"சாதிவெறி பிசிசிஐ".. ஸ்கை, சாம்சன், நடராஜன் எங்கே? கொதித்தெழுத்த ரசிகர்கள்! டிரெண்டாகும் ஹேஷ்டேக்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: வங்கதேசத்துக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கும் நிலையில் அதில் சூர்யகுமார் யாதவ், சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோர் இடம்பெறாததை விமர்சித்தும், உயர்சாதியினருக்கு மட்டும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படுவதாகவும் கூறி #Casteist_BCCI என்ற ஹேஷ்டேகின் கீழ் ட்விட்டரில் லட்சக்கணக்கானோர் விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றன.

டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அரையிறுதியில் இங்கிலாந்திடம் தோல்வியடைந்த இந்திய அணியின் வீரர்கள் தேர்வு, தொடர்ந்து விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக தேர்வுக்குழுவை மொத்தமாக கலைத்தது பிசிசிஐ.

இந்த தொடர் முடிந்த கையோடு நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 3 போட்டிகளை கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையில் விளையாடியது. இதில் முதல் போட்டி மழையால் கைவிடப்பட்டது.

கிடைத்த “பவர்”.. அசைவத்துக்கு மாறிய ஜெகதீசன்! உடனே சரவெடி.. தமிழக கிரிக்கெட் வீரரின் உலக சாதனை

English summary

Indian team that will play in the ODI cricket series against Bangladesh has been announced, millions of people are criticizing the absence of Suryakumar Yadav and Sanju Samson and saying that BCCI only giving chance to the upper castes on Twitter under the hashtag #Casteist_BCCI.