பெரிய ட்விஸ்ட் ரெடி.. எடப்பாடி எடுக்கப்போகும் அதிரடி முடிவு.. ‘டீசர் வெளியிட்டாச்சு’.. இனி சம்பவம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக தலைமை ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவாக இருப்பது போல் தெரியவந்துள்ளதால், பாஜகவுக்கு எதிராக அதிரடி முடிவுகளை எடுக்க எடப்பாடி பழனிசாமி தயாராகி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதற்கு ஒரு முன்னறிவிப்பாகவே, நேற்று தமிழக ஆளுநர் அளித்த தேநீர் விருந்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்துகொள்ளாமல் புறக்கணித்தார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

அதிமுக பிளவு விவகாரத்தில் ஆரம்பம் முதலே தனக்கு சாதகமான எந்த விளைவுகளையும் பாஜக ஏற்படுத்தவில்லை என்றும், நம்பவைத்து ஏமாற்றிவிட்டனர் என்றும் ஈபிஎஸ் தனது ஆதரவாளர்களிடம் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதற்கிடையே, ஓபிஎஸ் - தினகரன் - சசிகலா ஆகியோரை ஓரணியில் இணைக்கும் நடவடிக்கைகளிலும் பாஜக இறங்கியிருப்பதை அறிந்து, எடப்பாடி பழனிசாமி கொந்தளித்துவிட்டார் என்கிறார்கள் விவரமறிந்த வட்டாரத்தினர்.

English summary

It is said that Edappadi Palaniswami is preparing to take drastic decisions against BJP. As a foreshadowing of that, Edappadi Palaniswami did not attend the tea party given by Governor yesterday.