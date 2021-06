திடீர் சைலன்ட்.. பக்காவாக காய் நகர்த்தும் "அவர்".. ஓபிஎஸ்ஸுக்கு மட்டும்தான் பதிலா? என்ன நடக்கிறது?!

Chennai

சென்னை: அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் பெரிதாகிக் கொண்டே இருக்கும் நிலையில், திமுகவோ தமிழ்நாடு அரசோ அதிமுக குறித்து எதுவும் பேசாமல் அமைதி காத்து வருகிறது. அதிமுகவில் நடப்பது நடக்கட்டும் என்று திமுக தரப்பு அமைதி காத்து வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பரவலை தடுக்கும் பணியில் மொத்த அரசும் களமிறங்கி பணிகளை செய்து வருகிறது. ஒரு பக்கம் முதல்வர் ஸ்டாலின் கொரோனா தடுப்புகளை பணிகளை கவனித்து வரும் நிலையில், அனைத்து அமைச்சர்களும், எம்எல்ஏக்களும் களத்தில் இருந்து கொரோனா பணிகளை மேற்பார்வையிட்டு வருகிறார்கள்.

9 தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு மட்டும் தடுப்பூசி? நோ,நோ ஆதாரமற்ற புகார் - அரசு மறுப்பு.. பின்னணி என்ன?

ஒரு பக்கம் கொரோனா தடுப்பு பணிகள் இங்கு நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது இன்னொரு பக்கம் அதிமுகவில் தீவிரமான உட்கட்சி மோதல் நிலவி வருகிறது. சசிகலாவின் தொடர் ஆடியோக்கள் காரணமாக அதிமுக தரப்பே கலங்கி போய் இருக்கிறது.

English summary

Is EPS losing his grip over the AIADMK party as Sasikala plans to come back to the party.?