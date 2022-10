ஆதார் - வாக்காளர் அட்டையை இணைத்தால் சிக்கல்? எச்சரிக்கும் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள், அதிகாரிகள்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: நாடு முழுவதும் ஆதார் அட்டையுடன் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை இணைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், இதன் மூலம் வாக்குரிமை பறிக்கப்படும் என்பன போன்ற பல்வேறு அச்சங்களை பலரும் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இத்தகைய சூழலில் உச்சநீதிமன்றம், ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி, ஓய்வுபெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள், எதிர்க்கட்சிகள் இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து அச்சத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தனர். அதனை விரிவாக காண்போம்.

கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மத்திய அரசும் தேர்தல் ஆணையமும் ஆதார் அட்டையை வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் இணைக்கும் திட்டத்தை முன்வைத்தன. அப்போதே இதற்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளும், சமூக செயற்பாட்டாளர்களும் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

ஆனால், கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் தேர்தல் சீர்திருத்த சட்டத்திருத்தம் நிறைவேற்றப்பட்டதை தொடர்ந்து தற்போது நாடு முழுவதும் ஆதார் அட்டையுடன் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை இணைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

