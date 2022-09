பெரிய ரிஸ்க்.. ‘எல்லா சான்ஸும் போயிடும்’.. ‘நாக் அவுட்’- ஓபிஎஸ் அப்பீல் யாருக்கு சாதகம்?- பரபர தகவல்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஐகோர்ட் தீர்ப்பை எதிர்த்து உடனடியாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வதன் மூலம் ஓ.பன்னீர்செல்வம், ஒரு பெரிய 'ரிஸ்க்' எடுக்கிறார் என்கிறார்கள் சட்ட வல்லுநர்கள்.

ஜூலை 11-ஆம் தேதி நடந்த பொதுக்குழு செல்லாது என்ற உத்தரவை எதிர்த்து ஈபிஎஸ் தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லும் என நீதிபதிகள் துரைசாமி, சுந்தர் மோகன் அமர்வு நேற்று தீர்ப்பளித்தது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் மேல்முறையீடு செய்ய முடிவெடுத்துள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் இந்த மேல்முறையீடு அவருக்கு உண்மையிலேயே சாதகமாக அமையுமா என்றால், தேர்தல் ஆணையத்தில் நிறைய சிக்கல்கள் எழும் எனக் கூறுகிறது சட்ட வல்லுநர்கள் வட்டாரம்.

ஆட்டத்தை மாற்றும் எடப்பாடி.. '3 கணக்குகள்’ 'கேப்பில் ஏவும் அஸ்திரம்’.. ஓபிஎஸ்ஸுக்கு எதிராக ஸ்கெட்ச்!

English summary

Legal experts say O.Panneerselvam is taking a big 'risk' by appealing to the Supreme Court against the High Court's verdict. If OPS demand is not accepted in the Supreme Court, then his side will not be taken in Election Commission, they said.