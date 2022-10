அதிமுகவில் இருந்து திமுகவுக்கு ‘டைவ்’ அடிக்க தயாராகும் முக்கிய புள்ளி.. அதிர்ச்சியில் ஓபிஎஸ்! ஓஹோ!

Chennai

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணியைச் சேர்ந்த முக்கிய புள்ளி ஒருவர் திமுக பக்கம் செல்ல 'கிரீன் சிக்னல்' காட்டி வருவதாக அரசல் புரசலாக தகவல்கள் அலையடிக்கின்றன.

ஓபிஎஸ் அணியில் இருக்கும் கொங்கு மண்டலத்தைச் சேர்ந்த அந்தப் புள்ளி, எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அவரது தரப்பை கடுமையாக விளாசிப் பேசி வருபவர்.

ஓபிஎஸ்ஸுடன் நெருக்கமாக இருந்து வரும் அவர், கட்சியின் இழுபறி நிலை காரணமாக எதிர்காலம் குறித்த யோசனையில் இறங்கி இருப்பதாகவும், அதனால் ஆளுங்கட்சி பக்கம் செல்ல தயாராகி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

திமுக தலைமைக்கு நெருக்கமாகவும் கொங்கு மண்டலத்தில் செல்வாக்காகவும் இருக்கும் திமுகவின் முக்கிய புள்ளியிடம் ஓபிஎஸ் அணியின் அந்த நிர்வாகி பேசி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

