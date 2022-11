வாய்ப்பில்லை ராஜா! ‘தாமரை’ கட்சியை கண்டுக்காதீங்க.. ‘அவங்களுக்கும்’ இடமில்லை.. உறுதியாய் சொன்ன மாஜி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து பாஜக விலைக்கு வைக்கப்படுவது கிட்டத்தட்ட உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றனர் தென்மாவட்ட ரத்தத்தின் ரத்தங்கள். காரணம், அங்குள்ள ஒரு மாவட்டத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவர் பேசிய பேச்சு தான் இதனை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது என்கின்றன தகவல்கள்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை மீண்டும் கட்சிக்குள் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என பாஜக தலைமை எடப்பாடி பழனிச்சாமி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. ஆனால் அதனை முற்றாக அவர் மறுத்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் பாஜக தலைமை போலவே ஓ.பன்னீர்செல்வமும் கடும் அதிருப்தியில் இருக்கிறார். நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்குள் அணிகள் இணைப்பை நடத்தி முடித்து விட வேண்டும் என பாஜக தலைமை விரும்புகிறது. ஆனால் தற்போதைக்கு அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.

English summary

AIADMK members of the southern district say that it is almost certain that the BJP will be exclude out of the AIADMK alliance. The reason is that the speech given by a former minister in a meeting held in a district has confirmed this.