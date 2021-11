ஜெய் பீம்: விடுங்க.. இந்த 2 கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க! காடுவெட்டி குரு மகன் கனலரசன் ஆவேசம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஜெய் பீம் திரைப்படத்தில் அக்னி கலசத்திற்கு பதிலாக உதயசூரியன் சின்னத்தை வைக்க முடியுமா அல்லது குரு என்ற பெயருக்கு மாற்றாக ஸ்டாலின் என்று அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு பெயர் சூட்ட முடியுமா என்று வன்னியர் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் காடுவெட்டி குரு மகன் கனலரசன் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.

ஜெய்பீம் திரைப்படத்தில் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கதாபாத்திரம் தொலைபேசியில் பேசும்போது அதன் பின்னணியில் வன்னியர் சங்கத்தின் சின்னமான அக்னி கலசம் ஒரு காலண்டரில் இடம் பெற்றிருந்ததாக சர்ச்சை எழுந்தது.

சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கதாபாத்திரத்திற்கு குரு மூர்த்தி என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டிருந்ததும், அக்னி கலசம் காலண்டரும் இணைத்து பார்க்கப்பட்டு இது காடுவெட்டி குருவை மறைமுகமாக விமர்சனம் செய்வதை போல இருக்கிறது என்று வன்னியர் சங்கம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.

