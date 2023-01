"வாரிசு" விஜய்யின் உடை அலங்காரம்.. எதிர்ப்பு வந்தாலும் எதற்கும் கவலையில்லை.. ஜேம்ஸ் வசந்தன்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: விஜய்யின் உடை குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தன், இந்த கருத்தை சொன்னதற்கு எனக்கு எந்த பயமும் இல்லை என தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா அண்மையில் சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றது. வழக்கம் போல வாரிசு இசை வெளியீட்டிற்கு எளிமையாகவே விஜய் வந்திருந்தார். மாஸ்டர் படத்தின் இசை வெளியீட்டின் போது மட்டும் வழக்கத்திற்கு மாறாக கோட்சூட் அணிந்து வந்தார்.

அந்த நிகழ்ச்சியில் கோட் சூட் குறித்து பேசிய விஜய், நம்ம நண்பர் அஜித் மாதிரி.. என கோட் சூட் அணிந்திருந்தது குறித்து பேசியிருந்தார். இதற்கு அரங்கமே அதிர்ந்தது. இந்த நிலையில் இசையமைப்பாளரும் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளருமான ஜேம்ஸ் வசந்தன் வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழாவில் விஜய் எளிமையாக வந்தது குறித்து தனது பேஸ்புக்கில் பதிவு செய்திருந்தார்.

அந்த பதிவில் அவர் கூறியிருப்பதாவது: வாரிசு பட விழாவில் விஜய் பேசிக்கொண்டிருந்தார். முதல் பார்வையிலேயே அவர் தோற்றம் மனதைச் சற்று நெருடியது. தலையை இன்னும் கொஞ்சம் சீர்படுத்தி, தாடியைக் கொஞ்சம் நெறிபடுத்தி, இந்த பிரம்மாண்ட விழா மேடைக்கேற்ற உடையை அணிந்திருக்கலாம் என்று தோன்றியது. அது எளிமை என்று அவர் நினைத்திருக்கலாம்; அல்லது அவர் ரசிகர்கள் வாதிடலாம். Simplicity and appropriateness are two different things. எளிமையும், அவைப் பொருத்தமும் வெவ்வேறு விஷயங்கள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

Music Director James Vasanthan clarifies that he doesnt bother about any critics on him about his vision on Varisu Vijay's dressing sense.