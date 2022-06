உறுப்பினர் பதவியே காலியாகிவிடும்.. உஷாரா இருங்க.. ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு ஜெயக்குமார் அதிரடி வார்னிங்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கட்சியை எதிர்த்து வழக்கு போட்டால் உறுப்பினர் பதவியே காலியாகும் என்று அதிமுகவின் விதியில் உள்ளதாக ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார். பொதுக்குழுவை எதிர்த்து வழக்கு போடும் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தரப்பை எச்சரிக்கும் விதமாக பேசியுள்ளார் ஜெயக்குமார்.

அதிமுகவில் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக உட்கட்சி பூசல் அதிகரித்திருக்கிறது. சென்னை அருகே வானகரத்தில் உள்ள ஸ்ரீவாரி மண்டபத்தில் வருகிற 23ஆம் தேதி அதிமுக பொதுக்குழு மற்றும் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு கடந்த 14 ஆம் தேதி மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது சிலர், ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்திற்கு பிள்ளையார் சுழி போட்டு ஆரம்பித்து வைத்தனர்.

சிறு பொறியாக ஆரம்பித்த அந்த விசயம் இப்போது பெரும் நெருப்பாக பற்றி எரிகிறது. அதிமுகவினர் ஓபிஎஸ் தரப்பு, இபிஎஸ் தரப்பு என இரண்டாக பிரிந்து பலத்தை நிரூபிக்க முனைப்பு காட்டி வருகின்றனர். எடப்பாடி பழனிசாமியும், ஓ.பன்னீர் செல்வமும் தனித்தனியே தங்களது ஆதரவாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Jayakumar has said that it is the rule of the AIADMK that the post of a member will be vacant if a case is filed against the party. Jayakumar has warned O. Panneer Selvam, who is filing a case against the General Committee.