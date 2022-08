ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணை அறிக்கை நாளை தாக்கல்.. முதல்வரிடம் வழங்குகிறது ஆறுமுகசாமி ஆணையம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் மரணம் குறித்து ஆராய்ந்து விசாரணை தாக்கல் செய்ய ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் கடந்த 2017ம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட விசாரணை ஆணையம் தனது விசாரணையை தற்போது இறுதி செய்துள்ளது.

நாளை காலை இந்த ஆணையம் தனது அறிக்கையை தாக்கல் செய்கிறது. ஏற்கெனவே சுமார் 14 முறை கால அவகாசம் கேட்டிருந்த நிலையில் தற்போது விசாரணை இறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

2017ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 25ம் தேதி அமைக்கப்பட்ட இந்த ஆணையம் முதன் முறையாக 2017 டிசம்பர் 24 ஆம் தேதியில் இருந்து 6 மாதங்களுக்கு கால அவகாசம் கோரியது.

இலவசங்களுக்கு எதிரான வழக்கு-3 நீதிபதிகள் அமர்வுக்கு மாற்றி தலைமை நீதிபதி என்.வி.ரமணா பெஞ்ச் உத்தரவு

English summary

(ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையம் நாளை அறிக்கை தாக்கல்): The Arumugasamy Commission set up in connection with the death of late Chief Minister Jayalalithaa meets the Chief Minister in person and submits a report