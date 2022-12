சீமைச்சாமி அண்ணனை மறக்க முடியுமா? ஜெயலலிதாவின் பாதுகாப்பு அதிகாரி மறைவு பற்றி பூங்குன்றன் உருக்கம்!

Chennai

சென்னை : ஜெயலலிதாவின் பாதுகாப்பு அதிகாரியாக நீண்ட காலம் பணியாற்றிய சீமைச்சாமி மறைவையடுத்து, அவர் குறித்து உருக்கமான பதிவை வெளியிட்டுள்ளார் ஜெயலலிதாவின் உதவியாளராகப் பணியாற்றிய பூங்குன்றன்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு கடைசி வரை பாதுகாப்பு அதிகாரியாகப் பணியாற்றியவர் சீமைச்சாமி. ஜெயலலிதாவின் பாதுகாப்பு அதிகாரியாக, அதிமுக வட்டாரத்தினர் நன்கறிந்த சீமைச்சாமி ஓரிரு நாட்களுக்கு முன்பு காலமானார்.

சீமைச்சாமியின் பணி பற்றி ஜெயலலிதாவின் உதவியாளராகப் பணியாற்றிய பூங்குன்றன் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அவரது பதிவு பின்வருமாறு:

Seemaichamy was the security officer of the late former Chief Minister Jayalalithaa. After the death of Seemaichamy, who served as Jayalalithaa's security officer for a long time, Jayalalithaa's PA Poongundran has published a heartwhelming note of him.