உருட்டு உருட்டு.. "இப்போ ரகசியம் எல்லாம் அங்கதான் இருக்கு” - ஜெயலலிதா பி.ஏ பூங்குன்றன் சொன்ன விஷயம்!

சென்னை : 'லவ் டுடே' படம் பற்றி ஜெயலலிதாவின் உதவியாளராக இருந்த பூங்குன்றன் பாராட்டி எழுதியுள்ளார். மனிதர்களின் இதயமாக மாறிப்போன செல்போனை வைத்து அற்புதமாக திரைக்கதையை அமைத்திருக்கிறார் இயக்குநர் என பூங்குன்றன் பாராட்டியுள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் நம்பிக்கைக்குரிய உதவியாளராக இருந்தவர் பூங்குன்றன். ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பின்னர் அதிமுகவில் இருந்து ஒதுங்கி இருந்து வருகிறார்.

இருப்பினும் அவ்வப்போது அதிமுக குறித்த கருத்துகளையும், அரசியல் கருத்துகளையும் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் சமீபத்தில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்ற 'லவ் டுடே' திரைப்படம் பற்றிய தனது பார்வையை ஃபேஸ்புக்கில் பதிவிட்டுள்ளார் பூங்குன்றன்.

English summary

Jayalalithaa's Personal Assistant Poongundran has said about 'Love Today' movie that the director has created a wonderful screenplay using the cell phone which has become the heart of people.