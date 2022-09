இப்படி செஞ்சா தான் அடுத்து கவனமா இருப்பாங்க.. கைதுக்கு எதிராக வரிந்துகட்டி இறங்கிய ஓபிஎஸ் மகன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு ஒரு நீதி சாமானியனுக்கு ஒரு நீதியா? சட்டம் ஒழுங்கில் பாரபட்சம் காட்டும் தமிழக காவல்துறையை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் எனச் சீறியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் இளைய மகன் ஜெயபிரதீப்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை விமர்சித்துப் பேசி வந்த நிலையில், தென்காசி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஓ.பி.எஸ் ஆதரவாளர் சரவண பாண்டியன், போன் வாயிலாக உதயகுமாருக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசியிருந்தார்.

இந்தச் சம்பவத்தை தொடர்ந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சரவண பாண்டியனை போலீசார் கைது செய்தனர். இது ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் வீட்டைச் சூறையாடுவேன் என மிரட்டிய உதயகுமாரை விட்டுவிட்டு, அவருக்கு பதிலடி கொடுத்த தொண்டனை மட்டும் கைது செய்வதா என ஜெயபிரதீப் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

O.Panneerselvam's son Jayapradeep questioned, whether to leave the former minister RB Udhayakumar who threatened ADMK coordinator and arrest only the cadre who retaliated against him.