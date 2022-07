தூக்கியடிக்கப்பட்ட கள்ளக்குறிச்சி எஸ்.பி, கலெக்டர்.. புதிய எஸ்பி-யாக பகலவன் நியமனம்.. அரசு அதிரடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்ன சேலம் அருகே பள்ளியில் நடந்த வன்முறையைத் தொடர்ந்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட எஸ்.பி செல்வகுமார் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

திருவல்லிக்கேணி துணை ஆணையராகப் பணியாற்றி வந்த பகலவன் கள்ளக்குறிச்சி காவல் கண்காணிப்பாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அதேபோல, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீதர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தின் ஆட்சியராக ஷ்ரவன் குமார் ஜெடாவத் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

