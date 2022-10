ஒரே மதம், ஒரே மொழி.. இந்தியை திணிப்பதே பாஜக அரசின் வேலை! அமித்ஷா குழுவுக்கு கமலின் மநீம கண்டனம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையிலான அலுவல் மொழிக்கான குழு குடியரசுத் தலைவரிடம் சமர்பித்துல்ள அறிக்கை இந்தி மொழியை திணிக்கும் வகையில் இடம்பெற்றதாக கூறி மக்கள் நீதி மய்யம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து அந்த கட்சியின் துணைத் தலைவர் மௌரியா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், மத்திய பாஜக அரசு வெவ்வேறு வழிகளில் இந்தியைத் திணிக்க தொடர்ந்து முயற்சித்து வருவது கண்டனத்திற்குரியது. அடிப்படைத் தேவைகளைத் தீர்க்காமல், பிரச்சினைகளைத் திசைதிருப்ப மொழியை முன்னிறுத்தி, மக்களைப் பிளவுபடச் செய்வது ஏற்கத்தக்கதல்ல.

உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் செயல்படும் ஆட்சி மொழிக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக் குழு, கடந்த மாதம் குடியரசுத் தலைவர் திரவுபதி முர்முவிடம் 11-வது அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்துள்ளது.

English summary

Kamal haasan's Makkal Needhi maiam has condemned the report submitted by the Committee on Official Language headed by Home Minister Amit Shah to the President for imposing Hindi language.