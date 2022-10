பல்டி.. இந்து மதம் இல்லைன்னு நான் மறுக்கவில்லை.. நண்பரிடம் சொன்ன கமல்ஹாசன்?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: இந்து மதம் இருப்பதை நான் மறுக்கவே இல்லை என்றும், ராஜராஜ சோழன் காலத்தில், சிவனை வழிபட்டவர்கள் சைவர்கள் என்றும், விஷ்ணுவை வழிபட்டவர்கள் வைணவர்கள் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்கள் எனவும் கமல்ஹாசன் கூறியதாக அவரது நண்பர் பகிர்ந்துள்ளார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவனின் 60 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சமத்துவம், மக்கள் எழுச்சி, ஒன்று சேர் என்ற தலைப்பில் குறும்பட மற்றும் ஆவணப்பட கலை திருவிழா கடந்த சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

சென்னையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட இயக்குநர் வெற்றிமாறன், "திராவிட இயக்கம் தமிழ் சினிமாவை கையில் எடுத்ததன் விளைவுதான் தமிழ்நாடு இன்னும் மதசார்பற்ற மாநிலமாகவும், பல புற சக்திகளின் ஊடுருவலை தடுக்கக்கூடிய பக்குவத்துடன் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன்.

ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் இந்து மதம் கிடையாது.. கமல்ஹாசன் அதிரடி

Kamal Haasan friend P.A.Krishnan shared that he said that he never denied the existence of Hinduism and that during Rajaraja Chola's time, those who worshiped Shiva were called Saivas and those who worshiped Vishnu were called Vaishnavism.