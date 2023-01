சென்னை சங்கமம் ஒத்திகை! நாற்காலி இல்லையென்றால் பரவாயில்லை! எளிமையாக தரையில் அமர்ந்த கனிமொழி எம்.பி!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சென்னை சங்கமம் நிகழ்ச்சிக்கான ஒத்திகை இன்று நடைபெற்ற நிலையில் அதை கண்டு ஆலோசனைகள் வழங்கச் சென்ற கனிமொழி எம்.பி. தனது எளிமையால் நாட்டுப்புற கலைஞர்களை வியக்க வைத்திருக்கிறார்.

நாற்காலிக்காக காத்திருக்காமல் எளிமையாக தரையில் அமர்ந்து சென்னை சங்கமம் ஒத்திகை நிகழ்ச்சியை பார்த்ததுடன், கலைஞர்களுக்கும், தன்னார்வலர்களுக்கும் தரமான உணவு வழங்கப்படுகிறதா என்பதையும் கனிமொழி நேரடியாக ஆய்வு செய்தார்.

இன்னும் சொல்லப் போனால் வரிசையில் நின்று நாட்டுப்புற கலைஞர்களுக்கு என்ன உணவு தரப்பட்டதோ அதையே தாமும் வாங்கி சாப்பிட்டுப் பார்த்தார்.

ஆட்டம், பாட்டத்தோடு அதிரப்போகும் தலைநகர்.. ஒத்திகையே ஓஹோனு இருக்கே! ஆஹா.. ஜன.,13ல் சென்னை சங்கமம்

English summary

Kanimozhi MP saw the rehearsal for the Chennai Sangamam event today and went to give advice. She amazes folk artists with her simplicity.