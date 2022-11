நவம்பர் 24ஆம் தேதி பஞ்சாயத்து இருக்கு! ரூபி மனோகரனுக்கு சம்மன் அனுப்பிய கே.ஆர்.ராமசாமி! காங்.கலாட்டா!

Chennai

சென்னை: தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி பொருளாளர் ரூபி மனோகரனை கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு முன்பாக ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்குமாறு கே.ஆர்.ராமசாமி சம்மன் அனுப்பியுள்ளார்.

ரூபி மனோகரன் தூண்டுதலின் பேரில் தான் சத்தியமூர்த்தி பவனில் விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகள் நடந்திருப்பதாக மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர்கள் குற்றஞ்சாட்டியிருப்பதாக ராமசாமி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு தலைவர் கே.ஆர்.ராமசாமி விடுத்துள்ள சம்மனில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Tamil Nadu Congress Committee Treasurer Ruby Manoharan has been summoned by KR Ramasamy to appear before the party's Disciplinary Action Committee and give an explanation.