கிருஷ்ண ஜெயந்தி இன்று கோலாகல கொண்டாட்டம் - ஆடல் பாடலுடன் பக்தர்கள் வழிபாடு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நாடு முழுவதும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா இன்று வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்படுகிறது. மதுராவில் உள்ள கிருஷ்ணர் கோவில் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் அங்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. விடிய விடிய பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர். ஆடல் பாடலுடன் ஏராளமான பக்தர்கள் உற்சாகமாக பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபட்டனர்.

பகவான் மகாவிஷ்ணு பல அவதாரங்களை எடுத்திருக்கிறார். அதில் கிருஷ்ணர் அவதாரம் சிறப்பு வாய்ந்தது. தேவகியின் கருவில் உதித்தது முதல் குழந்தையாய் மண்ணில் பிறப்பது வரை பல போராட்டங்களை சந்தித்து இருக்கிறார். அவர் பிறக்கும் முன்பே அவரை அழிக்க காத்திருந்தார் அவரது தாய்மாமன் கம்சன். அதையும் மீறி ஆவணி மாதம் ரோகிணி நட்சத்திரத்துடன் கூடிய அஷ்டமி திதியில் அவரது அவதாரம் நிகழ்ந்தது.

உலகத்தில் அதர்மம் எப்பொழுதெல்லாம் தலை தூக்குகிறதோ, அப்போதெல்லாம் மண்ணுலகில் பகவான் அவதரிக்கிறார். அந்த வகையில் அதர்மத்தை அழிக்க பகவான் கிருஷ்ணன் பூலோகத்தில் வந்து பிறந்த நாளே கிருஷ்ண ஜெயந்தியாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

English summary

Krishna Jayanti is being celebrated across the country today with the usual fervor. Krishna Temple in Mathura is decorated with colorful lights. Arrangements were also made there for various events. A large number of devotees enthusiastically worshiped Lord Krishna with dance and songs.