கோயில் நிலங்கள்.. இந்து அறநிலையத்துறை ஆணையர் குமரகுருபரன் போட்ட சூப்பர் உத்தரவு

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இந்துஅறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களின் பயன்பாட்டில் உள்ள புறம்போக்கு நிலங்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இந்து அறநிலையத்துறை ஆணையர் குமரகுருபரன் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. நிலங்களில் நிரந்தரமான கட்டிடங்களை கட்டக்கூடாது என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் கோயில் நிலங்களில் உள்ள ஆக்கிரிமிப்புகள் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி அகற்றப்பட்டு வருகின்றன. கோயில் நிலங்களை ஆக்கிரிமிப்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது

இந்நிலையில் இந்து அறநிலையத்துறை ஆணையர் குமரகுருபரன் அனைத்து மண்டல இணை ஆணையர்களுக்கு நேற்று அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: தமிழகத்தில் உள்ள முக்கிய கோயில்கள், பல சிறு கோயில்கள் சில மலைகள், குன்றுகள் மீதும் வனப்பகுதி நிலங்களிலும் அமைந்துள்ளது.

Hindu Charities Commissioner Kumarakuruparan has issued an order to take action to remove encroachments on outlying lands in the use of temples under the control of the Hindu Charities Department in Tamil Nadu. He also ordered that permanent buildings should not be built on the lands.