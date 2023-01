பணியாளர்களுக்கு இருக்கை வசதி இல்லையா? கடைகள், வணிக வளாகங்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: கடைகள், வணிக வளாகங்களில் வேலை செய்யும் பணியாளர்களுக்கு இருக்கை வசதி செய்து தராத நிறுவனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தொழிலாளர் நலத்துறை எச்சரிக்கை விடுதுள்ளது.

மேலும், இருக்கை வசதி செய்து தராத நூற்றுக்கணக்கான கடைகள், வணிக நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தொழிலாளர் நலத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இதன் காரணமாக, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கடைகள், வணிக நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களுக்கு இருக்கை வசதிகளை செய்து தரும் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளன.

English summary

The Labour Welfare Department has warned that strict action will be taken against companies that do not provide seating facilities for employees working in shops and commercial complexes.