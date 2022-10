முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று அமைச்சரவை கூட்டம்.. புதிய மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல்?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் தொடங்கவுள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் இன்று நடக்கவுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி தொடங்கியது. மே 10ஆம் தேதி வரை நடைபெற்ற இந்தச் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியானது.

குறைந்தது 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை சட்டசபை கூட்டத்தொடர் நடைபெற வேண்டும் என்பதால், இந்த மாதம் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் நடைபெறுகிறது.

அக்டோபர் 14ம் தேதி தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம்.. முக்கிய முடிவுகளுக்கு வாய்ப்பு?

English summary

As the Legislative Assembly session is about to begin, the Cabinet meeting will be held today under the leadership of Chief Minister M.K.Stalin