எல்லா ஜாதியினருக்கும் சான்ஸ்! நகராட்சி தேர்தலில் பாமக தனித்து போட்டி -முதல் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் இந்த முறை தனித்து போட்டியிட பாமக முடிவு செய்துள்ளது. சென்னை மற்றும் சேலத்தில் போட்டியிட உள்ள பாமகவின் முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் 148 வார்டுகளுக்கு வேட்பாளர் பட்டியலை பாமக முதல் கட்டமாக வெளியிட்டு உள்ளது. கடந்த ஊரக உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தலில் 9 மாவட்டங்களில் பாமக தனித்து போட்டியிட்டது. சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த பாமக ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனித்து நின்றது.

திருச்சியில் 3 மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை! இடப்பங்கீட்டில் இழுபறி! காங்கிரசிடம் திமுக கறார்!

அதிமுக தலைமை தொண்டர்களை சரியாக கட்டுப்படுத்தவில்லை. அதிமுக தலைமை வலுவாக இல்லை என்று அதன் நிறுவனர் ராமதாஸ் விமர்சனம் வைத்த நிலையில் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து பாமக வெளியேறியது.

English summary

Local Body Election: PMK to stand alone this time too, it releases its first set of candidates list from Chennai and Salem.