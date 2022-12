குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி தீவிரம்..தமிழகத்தில் மழை பெய்யுமா? இந்திய வானிலை மையம் சொல்வதென்ன?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கிழக்கு பூமத்திய ரேகை இந்தியப் பெருங்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி தொடர்ந்து அதே பகுதியில் நீடிக்கிறது என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை விட்டு விட்டு பெய்து வருகிறது. அதிகாலை நேரத்திலும் மாலை நேரத்திலும் கடும் பணி கொட்டி வருகிறது. குளிர் காற்று வீசுகிறது. பகல் நேரங்களில் வெயிலடித்தாலும் குளிர் காற்று வீசுகிறது.

கடந்த வாரம் மாண்டஸ் புயல் மாமல்லபுரம் கரையைக் கடந்தது. பல மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்தது. புயல் கரையை கடந்து ஒரு வாரம் கடந்த பின்னரும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில் அரபிக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நீடிப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது. அதே போல வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகி இருப்பதாகவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்திருந்தது.

ஓய்ந்தது மாண்டஸ்..ஓயாத ’அதிகார’ புயல்! என்னால முடியாது..போட்டுடைத்த இபிஎஸ்! இனி தான் இருக்கு கச்சேரி

English summary

The Indian Meteorological Department has said that the low pressure area over the East Equatorial Indian Ocean is continuing in the same area.