எப்புடி இருந்த நான்.. இப்புடி ஆயிட்டேன்! டம்மியான காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி -30 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுவிழந்த நிலையில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியின் ஒரு சில பகுதிகளில் இன்று முதல் 30 ஆம் தேதி வரை மிதமான மழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது. குமரிக்கடல் பகுதியில் சூறாவளிக் காற்று வீசும் என்பதால் மீனவர்கள் நாளை கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கப்பட்டு உள்ளது.

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "நேற்று (26.12.2022) குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று (27.12.2022) வலுவிழந்தது.

மேலும் குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக இன்று தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

English summary

The Chennai Meteorological Department has informed that there is a possibility of moderate rain in a few parts of Tamil Nadu and Puducherry from today till the 30th as the low pressure area prevailing in the Kumari Sea and adjoining areas has weakened.