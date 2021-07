'610 டூ 850'.. சமையல் கேஸ் விலை.. 7 மாதத்தில் எப்படியெல்லாம் ஏறி உள்ளது.. பாருங்கள்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கடந்த 7 மாதங்களில் சமையல் எரிவாயு விலை ரூ.240 உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 610 ரூபாயாக இருந்த சிலிண்டர் விலை, ஜூலை 1ம் தேதியான இன்று 850 என்கிற நிலையை எட்டி உள்ளது.

பெட்ரோல் டீசல் விலையை தொடர்ந்து சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையும் உயர்ந்து வருகிறது. சர்வதேச சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்ப பெட்ரோல் டீசல் விலை தினமும் மாற்றியமைக்கப்படுகிறது. ஆனால் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதி மாற்றப்படுகிறது. ஒரு சில சமயங்களில் 15 நாளுக்கு ஒரு முறையும் மாற்றியமைக்கப்படுவது உண்டு.

அந்த வகையில் கடந்த 2020ம் ஆண்டு நவம்பர் 1ம் தேதி 14 கிலோ எடை கொண்ட சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை 610 ரூபாய் ஆக இருந்தது. அதன்பின்னர் 2020 டிசம்பர் 2ம் தேதி 50 ரூபாய் உயர்ந்து 660 ரூபாய் ஆக மாறியது. ஆனால் அடுத்த அதிரடியாக அதே டிசம்பர் மாதத்தின் 15ம் தேதி மேலும் 50 ரூபாய் உயர்ந்து சிலிண்டர் விலை 710 ரூபாய் அதிகரித்தது.

English summary

The price of cooking gas has gone up by Rs 240 in the last seven months. The price of a cylinder, which was Rs. 610 in November last year, has reached Rs. 850 today, July 1.