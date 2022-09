ஐயா.. இங்க இருந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை காணோம் -நட்டா சொன்னாரே! “வடிவேலு” பாணியில் திமுகவினர் புகார்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் 95% கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்துவிட்டதாக பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா கூறிய நிலையில், மருத்துவமனையை காணவில்லை என ஆண்டிப்பட்டி காவல்நிலையத்தில் புகாரளிக்கப்பட்டு உள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வதற்காக பாஜக தேசிய தலைவரும் முன்னாள் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சருமான ஜே.பி.நட்டா வருகை தந்தார்.

கடந்த வியாழக்கிழமை பேசிய அவர், மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமானப் பணிகள் 95% நிறைவடைந்துவிட்டதாகவும் பிரதமர் மோடி மருத்துவமனை கட்டி முடிக்கப்பட்டபின் அதை திறந்து வைப்பார் என்றும் கூறினார்.

"லந்து" செய்யும் மதுரை திமுக.. ஏட்டய்யா நட்டா சொன்னாரே.. அந்த எய்ம்ஸ்சை காணோம்.. போலீசில் புகார்!

English summary

While BJP National President JP Natta said that 95% of the construction work of Madurai AIIMS Hospital has been completed, DMK lodged a police complaint that the hospital has been missing.