“ஜாதி” இல்லாத ஜல்லிக்கட்டு.. யாருக்கும் முதல் மரியாதை இல்லை! “ரோல் மாடலான” மதுரை அவனியாபுரம்

சென்னை: தமிழர் திருநாளான தை பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை மாவட்டம் அவனியாபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. வழக்கமாக ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் ஊர் தலைவர்களுக்கு வழங்கப்படும் முதல் மரியாதை ஏதும் இன்றி முழு அரசு கட்டுப்பாட்டுடன் சமுத்துவமான முறையில் இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கியது.

2023 ஆம் ஆண்டின் பொங்கல் விழா இன்று உலகம் முழுவதிலும் உள்ள தமிழர்களால் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தமிழர் திருநாளை முன்னிட்டு தமிழர்களின் வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு போட்டி மதுரை மாவட்டம் அவனியாபுரத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

மதுரை மாவட்ட மற்றும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளோடு அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

மது போதையில் வந்த வீரர்கள்.. ஆவணம் இல்லாத காளைகள்! தகுதி நீக்கம் செய்த அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு குழு

Jallikattu competitions are taking place in Avaniyapuram of Madurai district on the occasion of Thai Pongal. The jallikattu competition started in a peaceful manner with full government control without any first honor usually given to village leaders in jallikattu competitions.