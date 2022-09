1..2..3.. கேம் ஸ்டார்ட்.. நொறுங்கும் ஓபிஎஸ் கோட்டை.. 2 அம்புடன் எடப்பாடி பழனிசாமி.. இலை? தலை? பலே பலே

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் பழைய ஃபார்முக்கு வந்துள்ளார்.. அவரது பேச்சும்சரி, அவரது நோக்கமும் சரி, திமுக + ஓபிஎஸ்ஸை குறி வைத்தே மீண்டும் நகர தொடங்கி உள்ளது.. இது இரு தரப்புக்குமே கடுப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

அதிமுகவை பொறுத்தவரை, இப்போதைக்கு எடப்பாடி கையில் உள்ளது.. நீதிமன்ற தீர்ப்பும் எடப்பாடிக்கு சாதமாகவே உள்ளது.

இவையெல்லாம் தற்காலிக சூழல் மட்டுமே.. அதாவது முழுமையான வெற்றி இல்லை.. ஆனால், இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் பதவி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஸ்டாலின் வேண்டுகோளை ஏற்ற ஈபிஎஸ்ஸின் வலது கரம்.. எடப்பாடி எப்போ? 'நடக்குமா? 'அந்த சிக்கல்’ இருக்கே!

English summary

Major Major 2 Plans by Edapadi Palanisamy against OPS Politics and what will he do the next ஓபிஎஸ் எதிராக எடப்பாடி பழனிசாமி 2 விதமான வியூகங்களை கையில் எடுத்துள்ளார்