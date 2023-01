ஜன.,30ல் காங்கிரசுடன் இணைப்பு? மக்கள் நீதி மய்யத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைதள பக்கம் திடீர் ‛ஹேக்’!பரபர

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் காங்கிரசுக்கு கமல் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். இந்நிலையில் ஜனவரி 30ல் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியை காங்கிரஸில் இணைப்பதாக தகவல் பரவியது.

சென்னை: கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ வலைதளத்தில், ‛‛ஜனவரி 30ம் தேதி மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியை காங்கிரசுடன் இணைப்பதாக பதிவிடப்பட்டு இருந்தது'' அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் தான் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ வலைதள பக்கத்தை யாரோ ஹேக் செய்து தவறான தகவல்களை இடம்பெற செய்துள்ள தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

நடிகராக இருந்தவர் கமல்ஹாசன். இவர் அரசியலில் கால்பதித்தார். மக்கள் நீதி மய்யம் எனும் கட்சியை கமல்ஹாசன் துவக்கினார். கடந்த 2018 ம் ஆண்டில் மக்கள் நீதி மய்யம் எனும் கட்சி உதயமானது.

இதையடுத்து நடிகர் கமல்ஹாசன் 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தல் மற்றும் கடந்த 2021 சட்டசபை தேர்தல்களை சந்தித்தார்.

இந்த 2 தேர்தல்களிலும் மக்கள் நீதி மய்யம் வெற்றியை பதிவு செய்யவில்லை.

2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி என 40 தொகுதிகளுக்கு மக்கள் நீதி மய்யம் சார்பில் வேட்பாளர்கள் நிறுத்தினாலும் அவர் தோல்வியை சந்தித்தார். கடந்த 2021ல் தமிழ்நாட்டில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் மக்கள் நீதி மய்யம் 142 இடங்களில் போட்டியிட்டு வெற்றியை பதிவு செய்யவில்லை.

On the official website of Kamal Haasan's Makkal Needhi Maiam Party, it was posted on January 30 that it was merging the Makkal Neeti Maiyam Party with the Congress. In this case, information has come out that someone has hacked the official website of the People's Justice Center and posted wrong information.