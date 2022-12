"2வது மனைவி.." எழும்பூர் வந்த ரயிலுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. விசாரணையில் காத்திருந்த ட்விஸ்ட்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: நேற்றிரவு(டிச.27) கேரளாவின் குருவாயூரிலிருந்து சென்னை எழும்பூர் நோக்கி வந்துகொண்டிருந்த குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக மிரட்டல் விடுத்த நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.அதன் பின்னணி காரணம் போலீசாரையே தூக்கிவாரிப்போட்டது.

சென்னையில் உள்ள காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு நேற்று மர்மநபர் ஒருவர் போன் செய்திருந்தார். அதில் குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிவிட்டு போனை கட் செய்துவிட்டார். இதனையடுத்து அலர்ட் ஆன காவல்துறையினர் ரயில்வே காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். எனவே உடனடியாக ரயிலை செங்கல்பட்டில் நிறுத்தி சோதனை செய்ய போலீசார் திட்டமிட்டனர்.

ஆனால், ரயில் அதற்குள் செங்கல்பட்டை விட்டு புறப்பட்டுவிட்டது. எனவே தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் போலீசார் மோப்ப நாய் டயானாவுடன் காத்திருந்தனர். ரயில் வந்ததையடுத்து தீவிர சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் சோதனையில் எந்த பொருளும் கிடைக்கவில்லை. இதனையடுத்து இது வதந்தி என்பது காவல்துறையினருக்கு தெரிய வந்த நிலையில் யார் போன் செய்தது என்பது குறித்து தீவிர விசாரணையை மேற்கொள்ள தொடங்கினர்.

Last night (Dec. 27) a person who made a bomb threat in the Guruvayur Express train which was coming from Kerala's Guruvayur to Chennai Egmore has been arrested.