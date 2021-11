வீடுகட்ட சேமித்து வைத்திருந்த.. ரூ.5 லட்சத்தை ஆன்லைன் ரம்மியில் இழந்த ஊழியர் தற்கொலை.. தொடரும் சோகம்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாடி பலர் லட்சக்கணக்கான பணத்தை இழந்துள்ளனர். கடன் வாங்கிய பணத்தை இதில் விரயமாக்கியதால், வட்டி கட்ட வழியின்றி சிலர் தற்கொலை செய்து கொள்வது தொடர்கதையானது.

ஆன்லைன் ரம்மிக்கு முடிவு கட்டும் விதமாக கடந்த ஆண்டு இறுதியில் அப்போதைய அ.தி.மு.க அரசு, சட்டமன்றத்தில் புதிய சட்டம் நிறைவேற்றி தமிழகத்தில் ஆன்லைன் ரம்மிக்கு தடை செய்தது. ஆனால் கடந்த ஆகஸ்டு 3-ம் தேதி தமிழக அரசின் ஆன்லைன் ரம்மி தடை சட்டம் செல்லாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

An employee of a private company who lost Rs 5 lakh in online rummy in Tamil Nadu has committed suicide by hanging. Many people have lost millions of rupees by playing online rummy in Tamil Nadu