அதிர்ச்சி! சட்டென ஓடி வந்து மர்ம நபர் செய்த காரியம்.. அப்படியே ஸ்டன் ஆன ராகுல் காந்தி! என்ன நடந்தது?

oi-Jackson Singh

சென்னை: பஞ்சாபில் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்கும் ராகுல் காந்தியையும், காங்கிரஸ் தொண்டர்களையும் அதிர்ச்சியில் உறைய வைக்கும் வகையில் ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது.

யாரும் எதிர்பாராத விதமாக திடீரென வேகமாக ஓடி வந்த நபர் ஒருவர், ராகுல் காந்தியை கட்டிப்பிடித்ததோடு அவரை இழுத்து கீழே தள்ளவும் முயன்றார்.

அந்த நபரின் செயலால் சில நொடிகள் ராகுல் காந்தியே மூர்ச்சையாகிவிட்டார்; பின்னர் சுகாரித்துக்கொண்ட பாதுகாப்புப் படையினரும், காங்கிரஸ் தொண்டர்களும் அவரை விலக்கிவிட்டனர். ராகுல் காந்தி நடைப்பயணத்தில் பாதுகாப்பு குளறுபடி உள்ளதாக காங்கிரஸ் குற்றம்சாட்டிய ஒரு சில வாரங்களிலேயே இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

An incident has taken place to shock Rahul Gandhi and Congress workers who are on a walk in Punjab. A man suddenly ran towards Rahul Gandhi and hugged him and tried to pull him down.