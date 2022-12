மாண்டஸ் புயல்.. அரசை குறை சொல்ல முடியாது! அமைச்சர்கள் களத்தில் இறங்குனாங்க - அண்ணாமலையே சொல்லிட்டாரே

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் களத்தில் இறங்கி பணியாற்றி வருகிறார்கள் என்றும், அரசை இதில் குறை கூற முடியாது எனவும் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்து இருக்கிறார்.

தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த மாண்டஸ் புயல் சென்னை மாமல்லபுரம் அருகே நள்ளிரவு பலத்த மழை மற்றும் அதிவேக காற்றுடன் கரையைக் கடந்தது.

இதனால் கடல் நீர் கரையோரம் இருந்த வீடுகளுக்குள் புகுந்தன. பலத்த காரணமாக சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த விசைப்படகுகள் கடலில் மூழ்கி சேதமடைந்தன.

Tamil Nadu BJP president Annamalai has said that the ministers and officials are working in the field in the storm precautionary measures and the government cannot be blamed for this.