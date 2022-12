2022ஆம் ஆண்டில் ’இரட்டைக் குழந்தைகள்’ அதிகம் போலயே! எலான் முதல் நயன்தாரா வரை! பிரபலங்கள் லிஸ்ட்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : 2022 ஆம் ஆண்டு நிறைவடை இயக்கும் நிலையில் இந்த ஆண்டின் முக்கிய நிகழ்வுகளை '2022 நினைவுகள்' என்ற பெயரில் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம்.. அந்த வகையில் இந்த வருடம் பல பிரபலங்கள் தங்கள் வாரிசுகளை இந்த உலகிற்கு வரவேற்று இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக இரட்டை குழந்தைகளின் ஆதிக்கம் இந்த ஆண்டு அதிகமாக இருந்திருக்கிறது.

மகிழ்ச்சி, சோகம், பரபரப்பு, விறுவிறுப்பு என பலவற்றையும் கலந்து கட்டிக் கொடுத்த 2022 ஆம் ஆண்டு விடைபெற்று 23 ஆம் ஆண்டு வரவேற்க மக்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.அதேவேளையில் நினைவுகளை அசைபோடுவது என்றுமே சுகம் தான்..

அந்த வகையில் 2022 ஆம் ஆண்டில் பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கிறது. குறிப்பாக பல பிரபலங்கள் தங்கள் குழந்தைகளை பெற்றெடுத்திருக்கின்றனர் அதில் இரட்டைக் குழந்தைகளின் வரவு அதிகமாக இருந்திருக்கிறது அவர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்..

கணவர் கூறிய ரகசியத்தால் அதிரடியாக மாற்றம் காட்டும் மைனா.. விக்ரமனுக்கு எதிராக இப்படி ஒரு செயலா?

English summary

As the year 2022 draws to a close, we are continuing to watch the major events of this year under the name '2022 Memories'. In this way, many celebrities have welcomed their heirs into this world this year. Twins have especially dominated this year.