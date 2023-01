"விலாங்குமீன்".. ஓஹோ.. இதான் மேட்டரா? நைஸா நழுவிய வாசன்.. தலை தப்பியதா தமாகா.. ஓபிஎஸ்சுக்கு தலைவலி

வாசன் எடுத்த முடிவால், தமாகா - பாஜக இடையே சுமூக சூழல் மேலும் வலுவாகி உள்ளது

சென்னை: வரப்போகும் இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவே போட்டியிட உள்ள நிலையில், இதன்மூலம், தமாகா - பாஜக இடையே ஏற்பட ஒருவித நிம்மதி உணர்வு வந்துள்ளது.. இதற்கு என்ன காரணங்கள்?

விரைவில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடக்க போகிறது.. இங்கு போட்டியிடுவதில், திமுக கூட்டணியைவிட, அதிமுக கூட்டணியிலேயே நிறைய குழப்பங்கள் நிலவின..

அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் தலைதூக்கி உள்ளதால், எப்படியும் கூட்டணி கட்சியான தமாகாவுக்கு, ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியை ஒதுக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது..

விடிந்ததுமே வந்த அறிவிப்பு.. ஜிகே வாசன் மனதை மாற்றிய 4 பேர்.. ஈபிஎஸ் அணி லீடர்கள் பேசியது என்ன?

Mass Move by Vasan and What are the reasons for TMC not contesting in the by-election