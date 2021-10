யூ- டர்ன் அடிக்கிறதா? ராம்குமார் மரண வழக்கு?...புதிது புதிதாக கிளம்பும் அதிர்ச்சி ஆதாரங்கள்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னை நுங்கம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் சாப்ட்வேர் என்ஜினியர் சுவாதி கொலை வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த ராம்குமார் மின்சார வயரைக் கடித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட வழக்கில் புதிது புதிதாக கிளம்பும் அதிர்ச்சிகரமான ஆதாரங்களால் தற்போது பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த ஆதாரங்கள் மூலம் விரைவில் ராம்குமார் மரண வழக்கில் பல்வேறு உண்மைகள் வெளி வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 24 ஆம் தேதி சென்னை நுங்கம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் ரயில் ஏறுவதற்காக வந்த சுவாதி எனும் இளம்பெண்ணை அங்கு வந்த ஒருவர் அரிவாளால் வெட்டி கொன்றார்.

இதுகுறித்து நுங்கம்பாக்கம் போலீஸார் அங்குள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில் திருநெல்வேலி அருகே மீனாட்சிபுரத்தில் ராம்குமார் என்ற இளைஞரை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

'அந்த' திறமையும், தகுதியும் அவர்களுக்கு மட்டுமே வரும்.. முதல்வர் ஸ்டாலின், உதயநிதியை கலாய்த்த ஓபிஎஸ்

English summary

According to State Human Rights commission statement about no electrocution in Ramkumar's death, So many new evidences are released .