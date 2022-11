மெட்ரோ ரயில் பணி.. சென்னை அடையாறு ஆற்றின் கீழே சுரங்க ரயில் பாதை.. வேகமெடுக்கும் பணிகள்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னையில் 3 வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில் பாதை அமைப்பதற்கான பணிகள் வேகமாக நடந்து வருகிறது. இதில், அடையாறு ஆற்றின் கீழ் சுரங்க ரயில் பாதை அமைப்பதற்காக சுரங்கம் தோண்டும் பணி வருகிற 15-ம் தேதி தொடங்க உள்ளதாக சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவன அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பணி நிமித்தமாகவும் பல்வேறு தேவைகளுக்காகவும் சென்னை நகருக்கு வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து மக்கள் வருவது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

இதனால், சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கிறது.

English summary

The construction of 3 metro lines in Chennai is going on at a fast pace. In this, Chennai Metro Rail Company officials have said that the tunnel digging work is going to start on the 15th for the construction of a tunnel railway line under the Adyar river.