"ஆவின் ரிலையன்ஸ் வசமாவது உறுதியாக தெரிகிறது" பால் முகவர்கள் சங்கம் பகீர் குற்றச்சாட்டு! என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக அரசின் பொதுத்துறை கூட்டுறவு நிறுவனமான ஆவினை ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு தாரை வார்க்கும் பணிகள் சத்தமின்றி நடைபெற்று வருகிறதோ..? என்கிற சந்தேகத்தை கடந்த செப்டம்பர் மாதமே தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச் சங்கம் எழுப்பியிருந்தது. அந்த சந்தேகம் தற்போது கொஞ்சம், கொஞ்சமாக உண்மையாகி வருவது போல் தோன்றுகிறது என அந்த சங்கத்தின் நிறுவன தலைவர் பொன்னுசாமி கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," ஏனெனில் ஆவின் பாலகங்கள் நடத்தும் பால் முகவர்களுக்கு நெய் உள்ளிட்ட பால் பொருட்களை ஆவின் நிர்வாகம் சரியாக விநியோகம் செய்யாத நிலையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விற்பனை விலையை விட ரிலையன்ஸ் மார்ட் கடைகளில் MRP விலையில் இருந்து 30.00ரூபாய் வரை குறைந்த விலைக்கு தட்டுப்பாடின்றி, தாரளமாக கிடைக்கும் வகையில் வழங்கி வருகிறது.

இந்த நிலையில் கடந்த 5ம் தேதி பால் கொள்முதல் விலை உயர்வு காரணமாக நிறைகொழுப்பு பாலான ஆரஞ்சு நிற பிரிமியம் பால் மாதாந்திர அட்டைதாரர்களுக்கு தவிர்த்து பொது வணிகத்திற்கான விற்பனை விலையை லிட்டருக்கு 12.00ரூபாய் உயர்த்தி லிட்டர் 60.00ரூபாய் என அறிவித்ததோடு மாதாந்திர அட்டைதாரர்களுக்கான விலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி பழைய விலையான லிட்டர் 46.00ரூபாய்க்கே விநியோகம் செய்யப்படும் என அறிவித்தது.

ஆவின் விலை உயர்வு.. அண்ணாமலையை வந்து மீட் பண்ணுங்க.. நிர்வாகத்தை அவர் சொல்லி தருவார்! கரு. நாகராஜன்

English summary

Is the work of laying the tarp for Avini Reliance, a public sector cooperative company of the Tamil Nadu government, going on silently..? The Tamil Nadu Milk Agents Workers Welfare Association had raised the suspicion last September.