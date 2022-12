நண்பேன்டா.. அமைச்சராகும் உதயநிதி.. விமர்சித்த எதிரணிகளை விளாசிய அன்பில் மகேஷ்..சுளீர் பதிலடி.. ஆஹா

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதி எம்எல்ஏவாக உள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின் நாளை காலை அமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ளார். இதனை விமர்சனம் செய்த அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினரை பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார். மேலும் உதயநிதியை நண்பன் எனக்கூறி அவர் பெருமைப்பட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்து ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. இந்நிலையில் முதல் முறையாக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளது.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் புதிய அமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ளார். இதுதொடர்பாக நேற்று அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது.

மாண்புமிகு உதயநிதி ஸ்டாலின்! நண்பனுக்காக போராடிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ்! கை கூடி வந்த காரியம்!

English summary

Chennai Chepakkam-Tiruvallikkeni Constituency MLA Udhayanidhi Stalin will take over as the minister tomorrow morning. School Education Minister Anbil Mahesh has severely criticized the opposition parties including AIADMK who criticized this. And he is proud to call Udhayanidhi as his friend.